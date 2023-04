Jugendliche zünden Mülltonne in Lechhausen an

Ein Zeuge beobachtete vor dem Brand in Lechhausen fünf junge Leute. Die Polizei sucht nach den mutmaßlichen Tätern.

Brennende Mülltonen gibt es nicht nur bei Protesten in Paris. Am Mittwochnachmittag wurden die Augsburger Feuerwehr und Polizei gegen 16 Uhr zu einer brennenden Mülltonne in der Euler-Chelpin-Straße im Stadtteil Lechhausen gerufen. Ein Zeuge hatte vor dem Brand fünf Jugendliche in diesem Bereich beobachtet. Die Polizei suchte in der Umgebung nach den jungen Leuten, konnte sie aber nicht mehr finden.

Zwei der mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Einer hat eine kräftige Statur und trug eine Camouflage-Hose. Der zweite Jugendliche ist schlank und trug eine Schirmmütze. Die Mülltonne brannte laut Polizei komplett aus. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 zu melden. (eva)