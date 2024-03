Jugendtreffs: Den jungen Leuten eine Chance geben

Bei der Suche nach neuen Standorten für Jugendtreffs, stellen sich immer wieder die betroffenen Anwohner quer. Dabei könnten sie von den Einrichtungen profitieren.

Wann immer in einem Stadtteil ein Standort für einen neuen Jugendtreff diskutiert wird, schrillen bei einigen Anwohnern die Alarmglocken. Ein Mitarbeiter des Stadtjugendrings hat es in einem Gespräch einmal so ausgedrückt: "Sobald Kinder nicht mehr süß und unkompliziert sind, sondern groß und ein wenig unbequem, haben sie keine Lobby mehr." Man erinnere sich an den Kampf um den Südstern in Haunstetten, bei dem Anwohner mithilfe einiger Stadträte in letzter Sekunde verhinderten, dass die Jugendlichen eine Bleibe in Nachbarschaft des Roten Kreuzes bekämen.

Jugend in Augsburg: Stadt muss sich die Sorgen der Anwohner anhören

Auch bei der B-Box gibt es wieder Anwohner, welche den Jugendtreff lieber nicht in ihrer Nachbarschaft hätten. Natürlich ist es Aufgabe der Stadt, sich die Sorgen von Betroffenen aus dem näheren Umfeld einer geplanten Einrichtung anzuhören. Doch es ist gut, dass die Verantwortlichen in diesem Fall die Bedürfnisse der Jugendlichen vorn anstellen und den Interims-Jugendtreff wie geplant in die ehemalige Stadtsparkasse einziehen lassen.

Jugend-Experten und Streetworker berichten immer wieder, dass es im Umfeld von pädagogisch betreuten Einrichtungen nicht zu mehr Krawall und Dreck kommt, sondern Probleme eher abnehmen. Vielleicht schaffen es die Anwohner bei künftigen Projekten, den Jugendlichen eine Chance zu geben, statt sich querzustellen. Das würde es auch der Stadt leichter machen, gute Standorte zu finden.