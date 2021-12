Augsburg

vor 42 Min.

Käfig erfüllt Vorgaben nicht: Stadt stoppt Tiger-Dressur im Weihnachtszirkus

Die Tiger-Nummer im Moskauer Weihnachtsrcircus, der derzeit in Augsburg auftritt, wurde am Mittwoch von Stadt und Polizei gestoppt.

Plus Stadt und Polizei haben am Mittwoch die Tiger-Nummer beim "Moskauer Weihnachtscircus" gestoppt. Der Zirkus sieht keine Gefahr - will aber trotzdem nachbessern.

Die Spannung war zu spüren in der Nachmittagsvorstellung des Moskauer Weihnachtscircus. In der Pause bauten die Mitarbeiter das Gitter für die Raubtiernummer auf. Die Tigerdressur ist ein Höhepunkt des Programms des Zirkusses, der bis Mitte Januar auf dem Riedinger Areal gastiert. Dementsprechend lange Gesichter und auch Buh-Rufe aus dem Publikum gab es, als der Zirkus die Nummer buchstäblich in letzter Minuten absagen musste. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Polizei untersagten den Auftritt, weil der Käfig in der Manege nach Ansicht der Stadt nicht ausreichend gesichert war.

