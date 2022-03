Augsburg

vor 17 Min.

Kaffee trinken, lernen, ratschen: Das zieht Studierende in den Ferien an die Uni

Ganz so leer wie auf dem Foto ist es an der Uni Augsburg während der Semesterferien nicht immer.

Plus Bedeutet die vorlesungsfreie Zeit in den Semesterferien wirklich frei? Ein Blick auf den Campus der Universität Augsburg zeigt ein eindeutiges Bild.

Von Hannah Lutzenberger

Es ist ein kalter Mittag auf dem Campus der Universität Augsburg. An der Straßenbahnhaltestelle der Universität, an der unter dem Semester reges Treiben herrscht, ist kaum etwas los. Einen ähnlichen Anblick bietet die Mensa. Während der Vorlesungszeit sitzen hier Hunderte Studierende beisammen und verbringen ihre Mittagspause. Zeitweise muss man auf freie Plätze warten und an der Essensausgabe ein paar Minuten länger anstehen. Außer ein paar Gruppen Studierender und vereinzelt sitzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uni fühlt es sich merkwürdig ruhig an. Wo man sonst von einem hohen Lautstärkepegel umhüllt wird, hört man jetzt nur vereinzelte Gespräche. Und dennoch: Auch jetzt herrscht Leben auf dem Campus – ein anderes als in Semesterzeiten.

