Abbruch des Gastro-Anbaus an der Kahnfahrt startet im März

Die Stadt wird Umbauten vornehmen, bevor der Betrieb zum 1. Mai startet. Für den zweiten Fluchtweg gibt es aber noch keine Perspektive.

Es ist ein knappes Jahr her, dass die Kahnfahrt mehrere Tage lang die Schlagzeilen beherrschte: Probleme mit dem Fluchtweg und ein baufälliges Gastronomiegebäude sorgten dafür, dass die Saison 2023 auf wackligen Beinen stand. Der damalige Pächter und die Stadt haben sich inzwischen getrennt, zum 1. Mai wird der Betrieb unter Regie der städtischen Regio Tourismus starten. Doch zuvor stehen Abbruch- und Umbauarbeiten an: Teile des beliebten Ausflugsziels am Stadtgraben dürften danach nicht mehr wieder zu erkennen sein.

Ab Mitte März wird der langgestreckte Gastro-Anbau entlang der Stadtmauer - ein baufälliger Schwarzbau wohl aus den 1970er Jahren - abgerissen. Dass die Stadt das Gebäude, das die frühere Pächter-Familie Balogh auf städtischem Grund errichtet hatte und dessen fehlende Baugenehmigung über Jahrzehnte niemandem in der Verwaltung aufgefallen war, beseitigen will, ist bereits seit vergangenem Jahr klar (wir berichteten). Man gehe davon aus, etwa einen Monat für den Rückbau zu benötigen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) jetzt auf Anfrage. Angesichts der beengten Platzverhältnisse wird der Abbruch wohl großteils in Handarbeit vonstatten gehen. Perspektiven für eine schnelle Lösung mit überdachter Gastronomie gibt es nicht.

15 Bilder Eine Augsburger Tradition: So sah die Kahnfahrt früher aus Foto: Sammlung Franz Häußler

Zweiter Fluchtweg an der Kahnfahrt über den Oblatterwall?

Wie berichtet wird die Kahnfahrt auch in diesem Jahr wieder mit einer Personenbeschränkung von 60 Gästen operieren. Ein zweiter Fluchtweg, wie er für mehr Personen nötig wäre, lässt sich nicht bauen, weil die benachbarte Kita keinen Durchbruch durch die Stadtmauer auf ihr Gelände möchte. Auf eine Pontonlösung entlang des Stadtgrabenufers bis zur Brücke verzichtet die Stadt aus optischen Gründen. Hübschle sieht als realistischste Chance aktuell einen zweiten Rettungsweg über den Oblatterwall. Für die langfristige Sicherung von Kahnfahrt und eines wirtschaftlichen Gastronomiebetriebs sei dieser wichtig. Hierzu liefen Gespräche mit dem Lechfischereiverein, der das Areal von der Stadt Augsburg gepachtet hat. Man habe ein Baumgutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, wie standsicher die Bäume auf dem bisher öffentlich nicht zugänglichen Areal sind. Im vergangenen Jahr hatte es dort mehrere Astbrüche gegeben, teils auch in den mit Booten befahrenen Stadtgraben. Ideen für eine Gastronomie am Rande des Oblatterwalls oder oben auf dem Wall hat die Stadt einstweilen hinten angestellt. "Wir haben viele Ideen, aber konkrete Planungen sind noch nicht möglich", so Hübschle.

Auch die Holzterrasse an der Kahnfahrt muss weg

Vorrangig konzentriert sich die Stadt erst einmal darauf, den Betrieb für dieses Jahr sicherzustellen. Aktuell wird die Stützmauer am Bootsanleger saniert, in gut zwei Wochen wird mit dem Abriss des Gastraums begonnen. Auf dieser Fläche ist dann eine aufgekieste Terrasse als Sitzbereich geplant. Womöglich, so die Stadt, werde diese zum 1. Mai noch nicht fertiggestellt sein, sodass es auf eine abschnittsweise Eröffnung hinausläuft. Abgerissen wird auch die Holzterrasse neben dem Ausschankgebäude, weil die im Wasser stehenden Pfeiler faulen. Man habe sich über Pontons Gedanken gemacht, die aber wegen der geringen Wassertiefe dort nicht schwimmen würden. Die Stadt will den Bereich dort nun mit Erdreich aufschütten und eine strandartige Fläche schaffen. Aktuell sei man noch auf der Suche nach einem passenden Gastronomiekonzept für den kleinen Biergarten mit Kiosk und Getränkeausschank.