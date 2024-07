Kahnfahrt: Stadt denkt über Sonnenterrasse auf Wallanlage nach

Die Stadt Augsburg möchte sich bei der Neukonzeption der Kahnfahrt auf eine Außengastronomie ohne geschlossenen Gastraum (der vom früheren Pächter errichtete Schwarzbau wurde im Frühjahr abgerissen) konzentrieren, strebt dafür aber eine Vergrößerung der Freischankfläche in einem Teilbereich der Oblatterwall-Anlagen an. Denkbar sei in einem ans Kahnfahrtgebäude anliegenden Teil des Areals eine Sonnenterrasse am Hang mit Sitzmöglichkeiten, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Die Stadt will nun in diese Richtung weiterplanen, um ein Konzept in der Hand zu haben, wenn die aktuell bis Ende 2027 laufende Duldung des Betriebs ein Ende hat.

