Karolinenstraße soll im Herbst fertig sein

Die Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt hatte zuletzt kein gutes Renommee: Zu viele Geschäfte hatten die Verlängerung der Maximilianstraße in Richtung Dom verlassen, zu viele Läden standen leer. Die lange geforderte Sanierung hatte die Stadt aus Kostengründen immer wieder verschoben, doch nun läuft das Projekt seit gut einem Jahr. Wie sich die breiteren Gehwege, die den Gastronomen auch eine Außenbewirtung erlauben, einmal auf das Erscheinungsbild auswirken werden, kann man dieser Tage bereits sehen. Aktuell finden in diesem Bereich noch Arbeiten statt, Fußgänger werden deshalb umgeleitet, die Zugänge zu den Geschäften sind laut Auskunft der Stadt aber jederzeit möglich. Touristenbusse werden in der Karolinenstraße künftig übrigens nicht mehr halten: Sie sind dauerhaft einige hundert Meter weiter an den Obstmarkt gezogen. Komplett fertig soll die Karolinenstraße im Herbst sein. (AZ)

