Karstadt in Augsburg vor dem Aus: Welche Perspektiven hat das Personal?

Die Nachricht, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof schließen soll, glich für rund 80 Beschäftigte am Samstag ein Schock.

Plus Nach der angekündigten Filialschließung stehen Beschäftigte von Galeria Karstadt vor einer ungewissen Zukunft. Verdi reagiert, ein Experte sieht Möglichkeiten.

Von Max Kramer

Auf den ersten Schock folgten die Tränen. Als den Beschäftigten am Samstagvormittag mitgeteilt wurde, dass der Augsburger Standort von Galeria Karstadt Kaufhof auf der Streichliste des Warenhauskonzerns steht, brachen sich viele Emotionen Bahn. Zahlreiche Beschäftigte verbindet eine enge Beziehung mit dem Haus und den Kollegen, sie haben dort schon ihre Ausbildung gemacht, mehrmals um das Fortbestehen der Filiale und ihres Arbeitsplatzes gebangt. Nun also das – aller Wahrscheinlichkeit nach eintretende – Aus. Und plötzlich stehen 80 Beschäftigte vor der Frage, wie es für sie weitergehen soll.

Stand jetzt verlieren deutschlandweit 1400 von 12.800 Galeria Karstadt Kaufhof-Beschäftigten ihre Jobs. Auch wenn derzeit alles darauf hindeutet, ist das Aus des Augsburger Standorts noch nicht endgültig besiegelt. Grundsätzlich könnte nachverhandelt werden. An diese Rest-Hoffnung scheinen sich derzeit noch einige Beschäftigte zu klammern. Größere Protestaktionen blieben am Montag aus. Die Gewerkschaft Verdi kündigt an, auf die Stadt Augsburg zuzugehen. "Wir wollen versuchen, gemeinsam mit ihr einen Plan auszuarbeiten", sagt Sylwia Lech, bei Verdi Augsburg für den Bereich Handel zuständig. Dabei wolle man auch den Gebäudeeigentümer ins Boot holen. "Unser Ziel ist, die Schließung noch vom Tisch zu bekommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

