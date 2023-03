Keine Chance für Tische an der Hauswand beim "Il Gabbiano"

Plus Das Il Gabbiano in Augsburg darf die beiden Tische nicht mehr aufstellen. Grund ist Schutz von Sehbehinderten. Das könnte ein Nachspiel für weitere Gastronomen haben.

Die Stadt sieht keine Chancen, dem Lokal "Il Gabbiano" in der Maximilianstraße die beiden Tische an der Hauswand (wir berichteten) zu genehmigen. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sagt am Donnerstag im Bauausschuss des Stadtrats, dass Tische an der Wand in diesem Bereich im Hinblick auf Sehbehinderte nicht erlaubt seien. Sie mussten zuletzt entfernt werden. Laut Merkle nahm der Behindertenbeirat der Stadt die Situation daraufhin nochmal in den Blick. "Der Behindertenbeirat hält an der Regelung mit den freien Wänden fest", so Merkle. Die Angelegenheit könnte nun zudem noch ein weiteres Nachspiel für weitere Gastronomen und Ladenbesitzer haben.

Denn bei der Begehung stellte der Behindertenbeirat fest, dass einige weitere Betriebe die Regelungen für die Maximilianstraße nicht einhalten. Dort ist hausnummerngenau geregelt, ob Tische und Stühle an der Wand stehen dürfen (nur bei Ausnahmen der Fall) oder zur Fahrbahn hin stehen sollen. Teils entdeckte der Behindertenbeirat auch Warenauslagen vor Geschäften, die sich dort nicht befinden dürften, teils auch Tische vor einigen Lokalen an der Hauswand. Vermutlich wird die Stadt kommende Woche dort das Gespräch suchen.

Il Gabbiano: Wären Rillen für die Gehwege in der Maxstraße eine Lösung?

Merkle sagte, man habe bei der Neugestaltung der Maximilianstraße vereinbart, dass die Hauswand als Orientierung für Sehbehinderte mit Taststock dienen solle. Daran habe sich auch die Gestaltungssatzung für die Maxstraße ausgerichtet, die festschreibt, wo Tische und Stühle stehen dürfen. Denkbar sei, in der Maximilianstraße Rillen in den Gehweg zu fräsen, damit Sehbehinderte sich daran orientieren können, so Merkle. In der Fußgängerzone wurden nach der Sanierung solche Rillen eingefräst. Allerdings sei dies relativ teuer und aktuell nicht finanzierbar.

Im Bauausschuss wurde zum Vorgehen kurz diskutiert. Markus Striedl (AfD) wollte wissen, ob man auch angesichts des anstehenden Verkehrsversuchs mit einer Umwandlung in eine Art Fußgängerzone auf den Regeln beharren müsse. Merkle verwies darauf, dass der Taststock eine Führung brauche, egal ob Autos auf der Maximilianstraße fahren oder die Zufahrt eingeschränkt ist. CSU-Fraktionschef Leo Dietz, selber Gastronom auf der Maximilianstraße, sagte, Ausnahmen seien nicht sinnvoll. In der Corona-Zeit habe die Stadt oft ein Auge zugedrückt. "Nun müssen wir wieder einen Zustand herstellen, in dem Ordnung herrscht", so Dietz.

Der Bauausschuss beschloss eine aktualisierte Form der bisherigen Gestaltungsrichtlinie, wobei die Regelung bei den Tischen und Stühlen an der Hauswand gleich bleibt. Allerdings darf die Außengastronomie etwas ausgeweitet werden, nachdem dies in der Corona-Pandemie vorübergehend erlaubt worden war. "Das ist gut, manch einer wird jetzt aber überrascht sein, was es kosten wird", so Dietz zu den Gebühren, die den Gastronomen in der Corona-Zeit erlassen worden waren.

Zur Sprache kam in der Sitzung auch eine hölzerne Tischgarnitur, die vor dem Capitol aufgestellt worden war und ein etwas rustikaleres Aussehen hatte. Merkle sagte auf die Frage von Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte), wie sich diese Sitzgelegenheit mit den Gestaltungsrichtlinien vertrage, dass die "Holzfällerbank" inzwischen entfernt sei. Man räume Gastronomen einen gewissen Spielraum ein, in der Maxstraße hätten aber Bänke, "die an jeder Autobahnraststätte Platz finden würden", nichts verloren.

