Augsburg

20:56 Uhr

Kerze löst Brand in einem Mehrfamilienhaus in Göggingen aus

In Göggingen ist am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen.

Artikel anhören Shape

Eine umgefallene Kerze hat am Montagabend einen Brand in einer Wohnung in der Röntgenstraße im Augsburger Stadtteil Göggingen ausgelöst.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Röntgenstraße in Göggingen ist am Montagabend gegen 19.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war nach ersten Informationen der Polizei eine umgefallene Kerze. Bei dem Feuer brannte das Schlafzimmer der Wohnung komplett aus, eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Uniklinikum. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer der Wohnung sowie auf andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses verhindern. (mac)

Themen folgen