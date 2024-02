Kind wird in Pfersee von Auto erfasst und schwer verletzt

Als in der Stadtberger Straße eine Straßenbahn heranfährt, überquert ein Zwölfjähriger die Straße. Trotz Vollbremsung kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto.

In der Stadtberger Straße in Pfersee kam es am Donnerstag gegen 7.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit Kind: Eine 50-jährige Autofahrerin befuhr die Stadtberger Straße stadteinwärts als ein zwölfjähriger Junge unvermittelt die Straße überquerte, um die heranfahrende Straßenbahn zu erreichen. Trotz einer Vollbremsung konnte die 50-Jährige laut Polizeiangaben einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zwölfjährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige. (ziss)