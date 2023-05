Augsburg

07:00 Uhr

Krankheitswelle bei Kindern trifft im Raum Augsburg auf Medikamentenengpass

Plus Eine Welle an Infektionskrankheiten wie Scharlach schwappt über Kinder im Raum Augsburg. Wichtige Antibiotika sind aber kaum verfügbar. Ein Apotheker schlägt Alarm.

Von Max Kramer

Gerade hat Marc Lindermeir wieder einen dieser Anrufe erhalten. Ein Mann war dran, auf der Suche nach einem wichtigen Medikament für sein krankes Kind. Der Mann rief aus München an, Lindermeir leitet die Tattenbach-Apotheke im Augsburger Stadtteil Haunstetten. "Bis er bei mir gelandet ist, hat der Mann 41 Apotheken angerufen", sagt Lindermeir. "41." Auch bei Nummer 42 hatte er keinen Erfolg. "Ich habe dem Mann dann geraten, nach Österreich zu fahren. Bis er das Medikament hier bekommt, ist er schneller in Salzburg. Da gibt's das zur Genüge." Es ist eine Szene, wie sie sich derzeit im Raum Augsburg häufiger abspielt – in einer Jahreszeit, in der die Lage doch eigentlich ruhiger sein sollte.

Im vergangenen Winter war die Gesundheitsversorgung für Kinder im Raum Augsburg am Anschlag. Praxen ächzten unter einem Ansturm, Kliniken gerieten an Kapazitätsgrenzen, Medikamente wurden knapp. Grund waren insbesondere Atemwegserkrankungen wie das RS-Virus, auch Influenza. Corona-Maßnahmen hatten dazu geführt, dass Infektionen insgesamt zurückgingen – und damit bei vielen ein natürliches "Immun-Update" ausblieb. Umso deutlicher fiel der Nachholeffekt aus. An Krankenhäusern sei die Situation heute mit damals "keinesfalls vergleichbar", betont Thomas Völkl, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche an der KJF-Klinik Josefinum. Bei den zu behandelnden Infektionskrankheiten handle es sich um eine Mischung verschiedener Erreger, eine außergewöhnliche Häufung von Infektionskrankheiten stelle man nicht fest. Auch so sei das Haus aber "gut belegt".

