Kirche mit "Fuck Jesus" beschmiert: Pfarrei reagiert mit ungewöhnlicher Aktion

Eine Kirche in Augsburg wird mit antichristlichen Sprüchen und Symbolen beschmiert. Statt die Schmierereien schnell zu entfernen, sucht die Pfarrei den Dialog.

Die Botschaften sollen provozieren. Davon kann man ausgehen, auch wenn bislang nicht klar ist, wer hinter den Schmierereien steckt, die an die Außenwand der Kirche St. Peter und Paul im Augsburger Stadtteil Oberhausen gesprüht worden sind. "Fuck Jesus" ist dort nun unter anderem zu lesen, auch ein Pentagramm wurde an die Wand geschmiert, ebenso die Zahl "666".

Die katholische Pfarrei reagiert darauf nun mit einer besonderen Aktion. Sie hat Plakate vor der Kirche aufgestellt, die ein Aufruf zum Dialog sein sollen. Auf einem der Plakate steht: "Wer schreibt denn heute noch an die Wand, schreibt uns doch auf Insta!" Die Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller ist nämlich auch im sozialen Netzwerk Instagram vertreten.

Die Schmierereien wurden nicht entfernt – sondern zum Teil sogar eingerahmt

Neben den Schmierereien sind an der Kirche auch Spuren von an die Wand geworfenen Eiern zu sehen. Die Sprayer hatten die Kirche an einem Wochenende, in der Nacht zum 6. November, verunstaltet. Die Pfarrei verzichtete aber darauf, die Schmierereien möglichst schnell wieder zu entfernen. Im Gegenteil: Die Graffiti wurden jetzt zum Teil noch eigens mit neonfarbenem Klebeband umrahmt – so sollen sie einen "besonderen Raum bekommen", schreibt die Pfarreiengemeinschaft in einer Mitteilung. Um die Kirche verteilt stehen jetzt die Schilder, die sich an die Verursacher richten, aber nicht nur – sie sollen sich an alle richten, die an der Kirche vorbeigehen.

Auf einem der Schilder steht etwa: "Ihr habt ganz schön Eier gehabt. Trotzdem schlechtes Gewissen? Wir haben da was im Angebot." Dazu die Schlagwörter: "#Versöhnung #Reue #versuchsdochmal #kostetniximvergleichzumschaden." Weil auch "FCK NZS" – die Abkürzung für "Fuck Nazis" - an die Kirche gesprüht wurde, steht auf einem Plakat auch, bewusst in Jugendsprache: "Digga, wir finden Nazis auch zum Kotzen!".

Die Plakate vor der beschmierten Kirche im Augsburger Stadtteil Oberhausen sollen eine Einladung zum Dialog sein. Foto: Marcus Lechner

Getragen von Pfarrer Bernd Weidner und Margit Uhr, Bildungsreferentin der Pfarreiengemeinschaft, entstand die Idee zur Konzeption und Umsetzung dieser Aktion in einem kleinen Team. Die Botschaft, so Pfarrer Bernd Weidner, soll sein: "Wir sprechen auch Eure Sprache und sind offen und dialogfähig – können was aushalten." Weidner sagt: "Empörung beherrschen die meisten von uns sehr gut. Betroffenheit auch. Dabei stehenzubleiben, bringt aber nicht viel. Deshalb freue ich mich über das Gesprächsangebot und bin sehr gespannt, ob so eine Art Dialog in den Stadtteil hinein entstehen kann."

