Kirchliche Friedhöfe zeigen: Der Tod muss nicht teuer sein

In Zeiten, in denen die Kosten in allen Lebensbereichen steigen, wird auch der Tod teurer. Auf allen Augsburger Friedhöfen steigen 2025 die Friedhofsgebühren. Doch während die Stadt die Preise teilweise deutlich anhebt, verharren sie auf dem Protestantischen Friedhof und dem Hermanfriedhof auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das ist ein wichtiges Signal für viele Menschen in angespannten finanziellen Zeiten: Der Tod muss leistbar sein; auch für diejenigen, die wenig Geld im Portemonnaie haben.

