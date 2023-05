Klimacamper setzen ihre Protestreihe auf der Karlstraße fort

Am Donnerstagabend wird es auf der Karlstraße in Augsburg für eine Viertelstunde nur eine Spur je Richtung geben. Damit wollen die Klimaaktivisten ein Zeichen setzen.

Die Karlstraße wird am Donnerstagabend von Klimacampern und Verkehrswendeaktivisten im Rahmen einer Demonstration auf jeweils eine Fahrspur je Richtung verengt. Die Kundgebung findet von 18.45 bis 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Karl-/Karolinenstraße statt. In dem Bereich soll dann auch Tempo 30 gelten.

Augsburger Klimacamp-Aktivisten kritisieren die "vierspurige Stadtautobahn"

Die Aktivisten setzen somit ihre Reihe an kurzzeitigen Blockaden fort, die vor wenigen Tagen begonnen wurde. Zuletzt gab es Aktionen an der Schießstättenstraße, an der B17 und in der Gögginger Straße. "Die Karlstraße als vierspurige 'Stadtautobahn' ist aus der Zeit gefallen. Sie zerschneidet die Innenstadt. Die Luftbelastung und die Lärmbelastung sind hoch", so Aktivist Stefan Sohnle. Nötig sei, den Durchgangsverkehr im Zentrum zu reduzieren und Alternativen für den innerstädtischen Verkehr voranzubringen. Eine Beruhigung der Karlstraße (24.000 Fahrzeuge pro Tag gemäß Zählung 2018) wäre ein wichtiger Schritt.

Wie berichtet will die schwarz-grüne Koalition Schritte in diese Richtung prüfen. Als Knackpunkt dabei gilt allerdings der Ausweichverkehr, sollte die Ost-West-Achse Karlstraße/Grottenau/Leonhardsberg, die die Innenstadt durchschneidet, in irgendeiner Form von Verkehr entlastet werden. Ergebnisse der Prüfung liegen bislang nicht vor.

Die Aktivisten, die ein eigenes Verkehrswendekonzept ausgearbeitet haben, wünschen sich breitere Fuß- und Radwege und mittelfristig auch eine Straßenbahnlinie in der Karlstraße. Damit würden Alternativen zum Auto gestärkt, was dem Klima zugutekomme. Zudem gewinne die Innenstadt samt der Karolinenstraße, die im Sommer neu gestaltet wird, an Attraktivität. (skro)

