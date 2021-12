Kochende Männer senden kulinarische Weihnachtsbotschaft für Bedürftige

Der Club der kochenden Männer unterstützt in der Adventszeit traditionell die Stiftung Kartei der Not. Normalerweise kocht er für die Notleidenden. Dieses Jahr gab es eine andere Überraschung.

Die Corona-Pandemie hat zwar vieles verändert, manch gute Tradition jedoch kann sie nicht aushebeln. Seit vielen Jahren beschert der Club der kochenden Männer Bedürftigen aus der Region eine besondere Weihnachtsfreude, und das sollte allen Einschränkungen zum Trotz auch so bleiben.

Club der kochenden Männer unterstützt Kartei der Not

So standen die kochbegeisterten Herren diesmal nicht für Notleidende am Herd, sondern am Packtisch, um Pakete mit italienischen Spezialitäten zusammenzustellen. Kuratoriumsmitglieder der Stiftung Kartei der Not und Mitglieder des Clubs brachten diese kulinarische Botschaft dann zu 100 Bedürftigen, die die Stiftung derzeit unterstützt.

"Es ist uns ein Anliegen, den Menschen auch in dieser Zeit zu zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden", sagte Kuratoriumsvorsitzende Ellinor Scherer. Auch Walter Mader, Präsident des Clubs der kochenden Männer, war froh, einen Weg gefunden zu haben, die Menschen zu unterstützen. Dass die Päckchen so reichhaltig gefüllt waren, lag auch an der Unterstützung mehrerer Sponsoren, darunter Stadt- und Kreissparkasse, die sich jeweils mit 2000 Euro am Einkauf beteiligt hatten. (nip)

Lesen Sie dazu auch