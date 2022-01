Augsburg

vor 55 Min.

Kommt für Studierende nach dieser Corona-Welle ein böses Erwachen?

Plus Momentan gelten in Bayern Corona-Ausnahmen, die Druck aus dem Studium nehmen sollen. Doch es könnte noch einiges auf die Studierenden in Augsburg zukommen.

Von Eva Maria Knab

Für rund 26.000 Augsburger Studierende an der Universität und Hochschule beginnt bald die heiße Prüfungsphase am Ende des Wintersemesters. Allerdings gibt es seit Corona Ausnahmeregeln, die Druck aus dem Studium nehmen sollen. Die Lockerungen wurden vom Freistaat ausgesprochen und mehrfach verlängert. Ein Experte der Uni Augsburg spricht von "angespannter Ruhe" bei vielen Studentinnen und Studenten. Er befürchtet aber auch, dass es für einige ein böses Erwachen geben könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen