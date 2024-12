Kontrolle auf A8: Lkw-Fahrer saß 28 Stunden lang am Steuer

Polizeibeamte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg haben am Montagvormittag auf der A8, Anschlussstelle Gersthofen, in Fahrtrichtung München einen Lkw-Fahrer kontrolliert.

Als die Einsatzkräfte die Fahrerkarte und das digitale Kontrollgerät überprüften, stellten sie mehrere Fahrten fest, bei denen sich der Fahrer nicht an die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit gehalten hat. Laut Polizei kam dabei eine Lenkzeit von bis zu 28 Stunden an zwei Tagen zustande. Erlaubt sind lediglich neun Stunden Fahrzeit. Danach müsste der Fahrer innerhalb von 24 Stunden elf Stunden Ruhezeit einhalten, so die Polizei.

Da der Lkw-Fahrer aus dem Ausland kam, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von rund 3600 Euro bezahlen, heißt es im Bericht. (ina)