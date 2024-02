Konzerte, Ausstellungen, Beleuchtung: Das ist im Botanischen Garten los

Bis Anfang April läuft im Tropenhaus des Botanischen Gartens in Augsburg eine Ausstellung. Das Veranstaltungsprogramm liegt ebenfalls vor.

Der Botanische Garten hat viele Freunde. Ein Besuch der städtischen Einrichtung verspricht immer wieder neue Aspekte. Nun liegt das Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2024 vor. Stimmungsvolle Veranstaltungen, von nächtlichen Gartenbeleuchtungen über Konzertabende bis zu Kinder- und Familienaktionen sowie fachlich hochwertigen Praxis-Seminaren erwarten die Besucher, heißt es.

Zu Beginn der Veranstaltungssaison findet im Tropenhaus die Ausstellung mit dem Titel „Familienzeit – Treffen der Aronstabgewächse“ statt. Gezeigt wird eine Ausstellung unter Glas. Im achteckigen Becken, das in den Sommermonaten von stacheligen Blättern der tropischen Seerose ausgefüllt ist, werden bekannte Vertreter der Aronstabgewächse präsentiert. Zu diesem „Familienverband“ gehören Zimmerpflanzen wie die Flamingoblume und die Monstera. Die Ausstellung ist bis 7. April zu sehen.

Info Das Jahresprogramm ist in gedruckter Form an der Kasse des Botanischen Gartens und bei der Bürgerinformation am Rathausplatz erhältlich. Ebenso im Internet unter www.augsburg.de/botanischergarten