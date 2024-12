Brand eines Altkleidercontainers: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ein Altkleidercontainer ist am Sonntag gegen 9.35 Uhr in der Luther-King-Straße in Brand geraten. „Ein Passant rief die Polizei und die Feuerwehr, welche den Brand löschten“, heißt es von der Polizei. Es wurde niemand verletzt. „Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern derzeit noch an“, so die Polizei. Ein unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altkleidercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis