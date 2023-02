Augsburg-Kriegshaber

13:56 Uhr

Büsche stehen in Flammen

In Augsburg-Kriegshaber hat es in der Nacht auf Sonntag gebrannt.

In einer Grünanlage in Augsburg-Kriegshaber sind in der Nacht auf Sonntag plötzlich Büsche und Heuballen in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber musste in der Nacht auf Sonntag gegen zwei Uhr zu einer Grünanlage bei der Reeseallee ausrücken. Dort waren mehrere Büsche und Heuballen in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Laut Polizei brannten die Büsche komplett ab, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

