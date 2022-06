Fahrer eines Kleinkraftrades ist ohne Führerschein unterwegs

Der Mann stand unter Drogeneinfluss. An dem Kleinkraftrad fehlte außerdem das Versicherungskennzeichen. Was dem 30-jährigen Fahrer blüht.

Einer Polizeisteife fiel am späten Dienstagnachmittag am Kobelweg ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf. Die Beamten hielten daraufhin das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch. Wie sich herausstellte, war der 30-jährige Fahrer nicht nur verbotenerweise mit dem Kleinkraftrad unterwegs, sondern konnte auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Damit nicht genug, stellten die Beamten auch noch drogentypische Ausfallerscheinungen fest und führten deshalb einen entrsprechenden Test durch, der positiv auf THC und Amphetamine reagierte. Daraufhin unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Den 30-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem sogenannten Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (bau)