Kurioser Unfall vor einer Kneipe: Polizei sucht Zeugen

Ein betrunkener Lokalbesucher stürzt in Augsburg-Kriegshaber. Dort verletzt ihn eine bislang unbekannte Radlerin, die mit einem besonderen Gefährt unterwegs war.

Nach einem ungewöhnlichen Unfall zwischen einem Lokalbesucher in Kriegshaber und einer unbekannten Radlerin mit einem Fahrrad-Trike sucht die Polizei Zeugen. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr sei der 61-jährige alkoholisierte Mann beim Verlassen des Lokals gestürzt, so die Polizei. Eine Radlerin war auf dem für Fahrräder freigegebenen Gehweg in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 148) in falscher Richtung unterwegs und prallte gegen den am Boden liegenden Betrunkenen. Dieser erlitt blutende Kopfwunden.

Die Radlerin sei von einer Zeugin gebeten worden, den Rettungsdienst zu verständigen, sie habe sich jedoch nicht darum gekümmert, so die Polizei. Der 61-Jährige musste in der Uniklinik behandelt werden. Die flüchtige Radlerin wurde, wie folgt, beschrieben: etwa 35 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, kräftige Statur, blonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (eva)