Unbekannte beschädigen Bushaltestelle: 15.000 Euro Sachschaden

An einer Bushaltestelle in Kriegshaber gehen vier Glasscheiben zu Bruch. Die Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

Schreck in der Morgenstunde: Am Freitag gegen 5 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Augsburger Verkehrsgesellschaft bei der routinemäßigen Kontrolle an einer Bushaltestelle in der Bürgermeister-Ackermann-Straße vier beschädigte Glasscheiben fest. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Die Verkehrsgesellschaft erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (bau)