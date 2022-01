Unbekannte richten Schaden in einem abgestellten Bauwagen in Kriegshaber an

Die Scheiben des abgestellten Bauwagens in der Hooverstraße wurden eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben einen abgestellten Bauwagen in Kriegshaber beschädigt, so die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen in der Hooverstraße in Höhe der 20er-Hausnummern. Die Scheiben des Bauwagens wurden eingeschlagen und zerbrachen komplett. Aus dem Inneren des Bauwagens wurde offenbar nichts gestohlen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (eva)