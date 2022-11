Augsburg

11:30 Uhr

Kuchen für Augsburger Cafés: Wer hinter "Wellknown Pleasures" steckt

Plus Bianca Schweiger und Markus Blockinger beliefern als "Wellknown Pleasures" immer mehr Augsburger Lokale mit ihren Kuchen. Ihr Traum: ein eigenes Café.

Von Daniela de Haen

Am Anfang war der Kuchen. Schon als kleines Mädchen buk Bianca Schweiger gerne. Das meiste brachte sie sich selbst, beim Stöbern in Rezeptbüchern und dem anschließenden Ausprobieren bei. Die Leidenschaft ist geblieben. Die heute 27-Jährige macht sie jetzt sogar schrittweise zum Beruf. Seit fast zehn Jahren kellnert Schweiger in Augsburger Cafés, seit knapp einem beliefert sie mehrere Lokale mit ihrem Gebäck - mit Unterstützung von ihrem Partner Markus Blockinger. Und das, hofft das Paar, soll nur der Anfang sein.

