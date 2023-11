Augsburg

vor 41 Min.

Kulturkommission schlägt Alarm: Droht Modular am Ende sogar das Aus?

Plus Das Modular-Festival in Augsburg wird 2024 abgespeckt. So wünscht es der Stadtjugendring als Veranstalter. Am Mittwoch beraten Stadträte über die Entwicklung.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der politische Druck auf den Stadtjugendring (SJR) wächst. Es geht um die künftige Ausrichtung des Jugendfestivals Modular. Ein Verband aus der Augburger Musik- und Clubszene schlägt Alarm. Man mache sich große Sorgen um Modular, heißt es. Auch bei der Stadt Augsburg ist man über die Situation nicht glücklich. Es wird bereits jetzt davon gesprochen, einen runden Tisch einzuberufen.

Viel ist nach wie vor nicht bekannt, wie das abgespeckte Jugendfestival Modular im Jahr 2024 aussieht. Der SJR als Veranstalter möchte seine Planungen am Mittwoch im Kulturausschuss (Sitzung beginnt um 14.30 Uhr) präsentieren. Sicher ist, dass die Besucherzahl reduziert werden soll. Es bleibt bei drei Tagen am Pfingstwochenende. Bislang waren jeweils 11.000 Besucher pro Veranstaltungstag zugelassen. Modular war in diesem Jahr ausverkauft, insgesamt 33.000 Besucher waren da. Nun sollen es wohl 7000 Besucher am Tag sein, ist von mehreren Seiten zu hören. Rechnet sich das Jugendfestival dann noch?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen