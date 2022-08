Ladendieb beißt in Oberhausen zu und flüchtet – weit kommt er nicht

Ein Sicherheitsmitarbeiter wird bei der Attacke im Augsburger Stadtteil Oberhausen leicht verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter liegt ein Haftbefehl vor.

Sehr rabiat ging es in einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Oberhausen zu. Ein Ladendieb verletzte nach Angaben der Polizei einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Biss in den Unterarm. Der Verdächtige wurde nach einer kurzen Flucht festgenommen. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl vor.

Der Diebstahl passierte am Donnerstag gegen 18.25 Uhr. Ein aufmerksamer Sicherheitsmitarbeiter der Supermarktfiliale in der Neuhäuserstraße, dass der 35-Jährige das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Er hatte zuvor Waren im Wert von knapp über zehn Euro an sich genommen, teilt die Polizei mit.

Der 35-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht

Darauf angesprochen, schlug der Ladendieb auf den Mitarbeiter ein und versuchte, sich loszureißen. Im Laufe der Auseinandersetzung biss der Ladendieb den 39-Jährigen dann mehrmals in den Unterarm, bevor er zunächst flüchten konnte. Bereits nach kurzer Zeit konnte der Mann jedoch von Polizeikräften festgenommen werden.

Nach Rücksprache ordnete die Staatsanwaltschaft die Vorführung des Mannes an. Bei einer Recherche wurde zudem festgestellt, so die Polizei, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in den Polizeiarrest eingeliefert. Er muss sich nun unter anderem wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.

Lesen Sie dazu auch