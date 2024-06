Ladendiebstähle im Univiertel und in der Innenstadt: Täter gefasst

In zwei Fällen von Ladendiebstähle im Univiertel und in der Innenstadt hatten die entwendeten Waren einen zweistelligen Wert. Die Täter erwartet nun ein Verfahren.

Am Mittwoch hat ein Mitarbeiter eines Elektrofachgeschäfts am Willy-Brandt-Platz einen 25-Jährigen bei einem Diebstahl beobachtet. Laut Polizei verließ der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den 25-Jährigen daraufhin auf und verständigte die Polizei. Der Mann händigte die Waren von niedrigem zweistelligem Wert freiwillig aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bereits am Dienstag hat eine Frau Waren aus einem Supermarkt im Univiertel gestohlen. Die zunächst unbekannte Frau steckte gegen 19.30 Uhr die Waren in eine Tasche und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Am darauffolgenden Tag, als die Frau wieder im Supermarkt auftauchte, erkannte ein Mitarbeiter die Diebin und verständigte die Polizei. Die Waren hatten einen niedrigen zweistelligen Wert. Sie erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (klijo)