Firmenlauf-Impressionen: Starter trotzen dem Regenschauer mit guter Laune

Beim Lauf-Event in Augsburg gehen 12.000 Jogger und Walker an den Start und vertreten gemeinsam mit ihren Kollegen ihre Firmen. Der Spaß steht dabei an erster Stelle.

Nochmal schnell in die IT-Abteilung, ist ja ein ganz normaler Arbeitstag, auch wenn abends der Firmenlauf im Kalender steht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder wie heißt das? Aber was steht da beim Kollegen neben dem Schreibtisch, die Papiertüte, in der doch das diesjährige Firmentrikot und die Startnummer seinen Weg zu den Läuferinnen und Läufern gefunden hat. "Sie laufen auch mit?" - "Aber klar." - "Na bis später dann." - Macht schon Spaß der Firmenlauf, man lernt da sein Unternehmen jedes Mal wieder von einer anderen Seite kennen.

***

Und die Frage der Fragen lautet an diesem Donnerstagabend: Kommt er oder kommt er nicht, der Regen? Ein Blick in den Himmel, Sonnenschein, nein, er kommt nicht. Ein Blick auf das Regenradar, oh da arbeitet sich eine ausgedehnte Regenzelle langsam in den Norden vor, er kommt doch. Dann eben mit Regenjacke los Richtung Messe. Gekniffen wird nicht. Vom Wetter lässt man sich da doch nicht abhalten, was sollen denn die Teamkollegen sonst von einem denken?

157 Bilder Schnelle Läufer, bunte Kostüme: Der Augsburger Firmenlauf 2024 in Bildern Foto: Klaus Rainer Krieger

Ist das Firmenshirt noch M oder bin ich schon L?

***

Eine halbe Stunde vor dem Start. Donnergrollen, dann erste dicke Tropfen...

***

Kann jemand mal im Regelwerk nachschauen? Darf man mit dem Pavillon eigentlich an den Start gehen? Und wie viele Leute passen da gleichzeitig drunter?

Am schwabenweit sehr beliebten M-Net Firmenlauf nahmen tausende Läuferinnen und Läufer teil. Start und Ziel sind am Messegelände vor der Schwabenhalle in Augsburg. Foto: Klaus Rainer Krieger

Es ist ein Firmenlauf, wie es ihn noch nie gegeben hatte, das sagt auch Organisatorin Katja Mayer: Ein Gewitter kurz vor dem Start, die ersten Läufer haben sich schon an die Startlinie gestellt und müssen dann wieder ihre Plätze räumen. Um vor Blitzen sicher zu sein, sollen alle Stände geräumt werden, macht es die Runde, alles drängt in die Messehalle. Doch so schlimm kommt es dann doch nicht.

***

Hei, 19.15 Uhr, die dunkle Wolke ist weitergezogen, es tröpfelt nicht mehr. Und dann geht es auch schon los. Die Schuhe ein bisschen nass, die Regenjacke ans Gitter gebunden, und lohos.

***

„I think it’s gonna be a long long time“, tönt es auf halber Strecke aus den Ohrstöpseln - doch bevor auch nur ans Aufgeben zu denken ist, zuckt ein Blitz am Himmel. Dann mal lieber Tempo, bevor der nächste Wolkenbruch kommt! Und auf den nächsten Kilometern liefern Kollegen, freundlich überholend und anfeuernd, den letzten Schub.

Viele Läufer-Teams wählten ein besonderes Outfit. Foto: Peter Fastl

Ein luftgefüllter Fat Suit, ein Einhornkostüm, zwei aneinander geschlagene Pfännchen aus der Kinderküche: Die Anfeuerungen der Zuschauer motivieren nicht nur, sondern lenken auch kurz ab von der eigenen Erschöpfung. Wie das Plakat mit dem analogen Power-Button: „Hier berühren für extra Energie“ oder eines - auf Englisch - erinnert: „Zumindest bist du nicht in der Arbeit!“

Zwei Mobi-Toiletten gingen auch an den Start. Foto: Peter Fastl

Hey, laufen da zwei Mobi-Toiletten mit?

***

Laufen heißt auch: In den nassen Klamotten schnell wieder warm werden. Im Ziel sind dann zwar keine trockenen Finisher zu finden, aber die vielen Tropfen auf den roten Köpfen haben mit dem Regen nichts zu tun.

***

Als es anfängt zu gewittern, wurde ich unsicher: Was, wenn der Firmenlauf doch nicht stattfinden kann? Ich war tatsächlich vorher auch öfter laufen, heuer wollte ich unbedingt mein Debüt beim Firmenlauf schaffen. Nach einem zähflüssigen Start in der Menge laufe ich flotter als sonst. Normalerweise höre ich Musik, aber diesmal lasse ich mich von der Menge tragen. Wahnsinn dieses Gefühl, mit 11.999 anderen motivierten Menschen zu laufen. Auch wenn ab Kilometer vier langsam die Beine schwer werden, bin ich am Ende stolz: Die eigene Bestzeit habe ich geknackt.

***

Wettkampferlebnis mit Kollegen – unbezahlbar! Zum ersten Mal war ich beim Augsburger Firmenlauf am Start. Normalerweise laufe ich im Wettkampf längere Distanzen. Die fünf Kilometer gegen die Top-Läufer haben sich für mich angefühlt, wie wenn eine Regionalbahn auf die ICE-Strecke geschickt wird. Aber die Zeit von 18:32 Minuten war völlig okay. Mit der Platzierung bin ich voll zufrieden. Es war unfassbar schön, mit so vielen Kollegen aus den einzelnen Abteilungen bei diesem Event dabei zu sein.

***

Im Ziel. Hat gar nicht wehgetan. Die Zeit reicht nicht für die Olympia-Qualifikation. Aber viel stolzer kann sich ein Olympiasieger auch nicht fühlen. Nächstes Jahr wieder. Vielleicht dann sogar ohne Regen.

Die Top-Ergebnisse sowie den Livestream finden Sie hier.