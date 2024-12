Der M-net Firmenlauf ist Mitte Mai

Einige Breitensport-Events, wie der M-net Firmenlauf und die Siebentischwald-Straßenläufe, konnten heuer Rekordbeteiligungen verzeichnen. Im kommenden Jahr sind 18 Rennen für jedermann in Augsburg vorgesehen. Der 14. M-net Firmenlauf wird am 22. Mai vor dem Messezentrum gestartet. 5,3 Kilometer durch das Univiertel und Göggingen gilt es zu absolvieren. Diese größte schwäbische Breitensportveranstaltung verzeichnete heuer rund 10.000 Finisher aus 441 Betrieben. „2025 werden wir 14.000 Startplätze zur Verfügung stellen“, teilt Katja Mayer mit. Erstmals soll es zwei Startzeiten geben. Mayer, die Ex-Spitzentriathletin, organisiert mit ihrer km Sport-Agentur nicht nur den M-net Firmenlauf.

Siebentisch-Klassiker und „AUXburg wandert“ im Programm 2025

Der ebenfalls beliebte LEW-Kuhsee-Triathlon mit dem Nachtlauf wird wie üblich vor den Sommerferien stattfinden, diesmal am 26. und 27. Juli. Neu im Programm der km Sport-Agentur sind die Firmenradausfahrt „AUXburg radelt“ am 25. September und der Firmenwandertag „AUXburg wandert“ am 9. Oktober. Die TG Viktoria Augsburg hält an den traditionellen Frühjahrsterminen für ihre beiden Siebentischwald-Klassiker fest. Der 55. AOK-Straßenlauf über zehn Kilometer ist am 30. März und der 39. swa-Halbmarathon am 13. April vorgesehen. „Für Laufeinsteiger haben wir jeweils eine kurze Strecke im Angebot“, erläutert Susanne Moser als Viktoria-Organisationsleiterin.

AOK-Winterlaufserie beginnt im November

Die vierteilige 48. AOK-Winterlaufserie der TG Viktoria in den Westlichen Wäldern wird am 8. November 2025 beginnen. Am 7. September geplant ist ein anderes Traditionsrennen, nämlich der 39. Staffellauf der MBB-SG Augsburg durch den Siebentischwald. Einen Stammplatz im Laufkalender hat auch der DJK-Jakobuslauf entlang des Lechs. Die 25. Ausgabe soll am 19. Juli bei der Fuggerei starten. Als Wettbewerb über die legendären 42,195 Kilometer steht die Kuhsee-Marathon-Challenge am 30. November 2025 auf dem Programm. Terminlich fix sind auch vier Spendenläufe. Der einsmehr-Lauf am 18. Mai, der Zoolauf am 6. Juni, der Eser21-Lauf am 19. Juli und der swa-Gaswerklauf am 24. Juli hoffen auf zahlreiche Teilnehmende.