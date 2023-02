89-jährige Seniorin wird bei Einkauf in Supermarkt beklaut

Bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in Augsburg vermisste eine Seniorin plötzlich ihren Geldbeutel.

Die 89 Jahre alte Frau war am Dienstag in einem Supermarkt in der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen beim Einkaufen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit der Kundin aus und stahl deren Geldbeutel aus der Handtasche, die im Einkaufswagen deponiert war.

Der Diebstahlschaden dürfte sich, so die Polizei, im mittleren zweistelligen Bereich bewegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (ina)