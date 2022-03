Brandmelder schlägt Alarm: Feuerwehr retten Anwohnerin ins Freie

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Mittwochmittag in Augsburg-Lechhausen. Ein Mann meldete sich bei der Feuerwehr, weil er Rauch aus einer Wohnung wahrnahm.

Zu einer gefährlichen Situation ist es am Mittwochmittag in der Kolbergstraße gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in eine Wohnanlage gerufen; laut dem Anrufer piepste zu der Zeit ein Rauchmelder in einer Privatwohnung und es rieche nach Rauch. Der Anrufer vermutete, dass die Bewohnerin noch in der Wohnung sei. "Beim Eintreffen der Feuerwehr war hinter den geschlossenen Fenstern eine enorme Rauchentwicklung erkennbar, und der Rauchmelder tönte noch immer", so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Den Angaben zufolge drangen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken in die verrauchte Wohnung vor und retteten die Bewohnerin ins Freie. Die Frau wurde anschließend vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht und behandelt. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brand in der Küche und befreite die Wohnung mit Hochleistungslüftern von den giftigen Brandgasen. (jaka)