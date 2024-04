Feuerwehren rücken zu Küchenbrand in Augsburg aus

Einsatzkräfte der Feuerwehren wurden am Sonntagabend nach Augsburg-Lechhausen gerufen. Dort war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen.

Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in Lechhausen sei ein Rauchmelder zu hören. Und es dringe Rauch aus der Wohnung. Diese Nachricht hat ein Anrufer am Sonntag gegen 17.55 Uhr der Leitstelle mitgeteilt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen rückten daraufhin sofort in die Elisabethstraße aus.

Beim Eintreffen hatte sich die Bewohnerin der Brandwohnung bereits selbst ins Freie gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, war in ihrer Küche das Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar hatte offenbar bereits selbst Löschversuche unternommen. Er und die Bewohnerin wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Parallel dazu löschten Einsatzkräfte den Küchenbrand.

Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte das massiv verrauchte Treppenhaus auf etwaige hilflose Menschen. Mit Hochleistungslüftern wurde der giftige Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und Schadenshöhe. Die beiden vom Rettungsdienst betreuten Mieter konnten nach einer ambulanten Behandlung durch den Notarzt vor Ort entlassen werden. (ina)