Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl gegen 44-Jährigen

Ein 44-jähriger Mann soll am Montag ein Fahrrad in der Neuburger Straße gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, hatte der Eigentümer sein Fahrrad gegen 17 Uhr in der Neuburger Straße abgestellt und war in ein Geschäft gegangen. „Als er kurz darauf zu seinem Rad zurückkehrte, war es nicht mehr da“, so die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten fanden in der Nähe und nahmen einen Tatverdächtigen „in unmittelbarer Nähe fest“, wie es heißt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Fahrrades gegen den 44-jährigen Mann. (jaka)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrraddiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis