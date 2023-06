Augsburg

Legionellen und unsichere Elektrik: An zwei Schulen stehen Sanierungen an

Plus Am Gymnasium bei St. Stephan und an der Bertolt-Brecht-Realschule finden bald Sanierungen statt. Doch nicht für alle dringenden Maßnahmen reicht das Geld.

Viele Augsburger Schulgebäude sind in die Jahre gekommen und dementsprechend in einem schlechten Zustand. Oft wurde in verschiedenen Bereichen seit Jahrzehnten keine größere Erneuerung vorgenommen. Wenn Sanierungen nicht mehr aufschiebbar sind, kann sich das auch zu einer kostspieligen Maßnahme entwickeln. So werden im Gymnasium bei St. Stephan nun die Beleuchtung und die Elektroanlage auf den neusten Stand gebracht, in der Bertolt-Brecht-Realschule muss das Trinkwasserleitungsnetz dringend saniert werden. Bei beiden Baumaßnahmen wird mit Kosten von 900.000 Euro gerechnet.

Elektroanlage im Gymnasium bei St. Stephan muss für knapp eine Million Euro erneuert werden

Die elektrische Anlage des Gymnasiums bei St. Stephan ist veraltet: Zweiadrige Stromverkabelung ohne Schutzleiter und entsprechend alte Verteilungen aus den 1950er-Jahren bestimmen das Bild. Vom TÜV wurden allein zehn Elektroverteilungen in verschiedenen Stockwerken mit Mängeln gekennzeichnet. Sie stellen eine Brand- oder Personengefahr dar. So besteht etwa keine brandschutztechnische Abschottung der Verteilungen gegenüber den Treppenhäusern. Neben der Sanierung sollen gleichzeitig die energieintensiven veralteten Leuchten, für welche ab August keine Leuchtstoffröhren mehr erhältlich sind, durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden.

