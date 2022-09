Leuchtstreifen zeigen den Weg in Richtung Lechhausen

Legale Graffiti schmücken die Ulrichsbrücke, die über den Lech führt. Ein Naturschauspiel zeigt sich bei Sonnenschein.

Die Ulrichsbrücke führt über den Lech nach Lechhausen. Entlang des Lechs sind auf beiden Uferseiten Rad- und Gehwege. An der Brücke auf Lechhauser Seite sind seit Langem Graffiti-Sprayer aktiv. Die Wand ist zum Sprühen freigegeben. Unterschiedliche Künstler sind aktiv.

Besonders gut in Szene gesetzt wird die Graffiti-Kunst, wenn die Sonne in einen Schlitz an der Brückenwand scheint. Dies wirkt wie Laserstreifen. Man kann es aber auch so formulieren: Das Licht zeigt den Weg nach Lechhausen in Richtung Flößerpark.