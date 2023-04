Linksextreme bekennen sich zu Farb-Attacke auf Augsburger SPD-Büro

Plus Nach den Schmierereien am Augsburger SPD-Büro sind ein Bekennertext und ein Video der Tat aufgetaucht. Verbunden mit einem Protestaufruf zum 1. Mai.

Die Aktion dauert nur gut 20 Sekunden. Auf einem verwackelten Video ist zu sehen, wie sich offenbar mehrere Personen nachts dem Bürgerbüro der Augsburger SPD im Domviertel nähern. Sie besprühen Wände, Fenster und Eingangstür mit roter Farbe. Der Filmer blickt sich offensichtlich mehrfach um, ob sich Passanten oder Autos nähern. Dann rennen die Beteiligten in Richtung einer Seitengasse davon. Das Video, das die Farb-Attacke auf das SPD-Büro vom vergangenen Wochenende dokumentiert, ist zusammen mit einer Art Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Es legt nahe, dass Linksextreme hinter der Tat stehen könnten. Aufgerufen wird in diesem Zusammenhang auch zu einem "revolutionären 1. Mai" auf dem Augsburger Rathausplatz.

Augsburgs SPD-Vorsitzender Dirk Wurm hatte am Wochenende durch die Polizei von den Schmierereien erfahren - eine Polizeistreife hatte in der Nacht zum Samstag zwischen drei und vier Uhr die rot bemalte Fassade bemerkt. Wurm ging sofort davon aus, dass es eine gezielte Attacke auf das Büro der SPD war. Ein Bekennertext, der auf der Plattform Indymedia veröffentlicht wurde, legt nun nahe, dass der SPD-Chef mit seinem Verdacht richtig lag.