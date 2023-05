Löste ein Taxifahrer in Augsburg einen Unfall aus?

Ein unachtsam abbiegender Autofahrer hat in der Ulmer Straße einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Zeugen wollen ein Taxi erkannt haben.

Weil ein Autofahrer unachtsam abgebogen ist, hat er an der Kreuzung Schißlerstraße, Ecke Ulmer Straße einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 23.15 Uhr die Ulmer Straße in nordwestlicher Richtung. Ein Hyundai-Fahrer fuhr hinter ihm. Auf Höhe der Schißlerstraße bog ein bislang unbekannter Autofahrer laut Polizeibericht nach rechts auf die Ulmer Straße ab und geriet dabei offenbar in den Gegenverkehr, wodurch der Mercedes-Fahrer stark abbremsen musste. Der hinter ihm befindliche Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und kollidierte mit dem Mercedes.

Der Autofahrer, der durch sein Fahrmanöver den Unfall ausgelöst hatte, entfernte sich von der Unfallstelle und die Polizei wurde informiert. Bei dem Fahrzeug soll es sich offenbar laut den ersten Angaben von Zeugen um ein Taxi gehandelt haben, von dem nur das Teilkennzeichen A-SI XXX bekannt ist. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (ziss)