"Lost Places": Ein Augsburger Fotograf sucht die Vergangenheit

Vom Bauernhaus bis zur Sprengstofffabrik: Florian Filser fotografiert verlassene Orte. Er fährt dafür oft Hunderte Kilometer, doch auch Augsburg hat etwas zu bieten.

Das Zählen hat Florian Filser (Nachname geändert) schon längst aufgegeben. Anfangs führte er eine Liste samt GPS-Daten, um festzuhalten, welche Orte er schon besucht hat. Doch mit der Zeit wurden es zu viele; mehrere Hundert verlassene Gebäude dürften es schon gewesen sein, schätzt er. Der 38-jährige Augsburger hat ein ungewöhnliches Hobby: Er fotografiert sogenannte „Lost Places“. Der Begriff stammt aus dem Englischen und steht für verlassene – und oft auch vergessene – Orte. Das können leer stehende Häuser, Fabrikgelände, Kirchen oder Tunnel sein – also alles, was vom Menschen einmal zurückgelassen wurde und „verloren“ ging. Florian Filser ist auf der Jagd nach solchen Orten und reist in seiner Freizeit dafür kreuz und quer durch Süddeutschland.

Filser erkundet, beobachtet und fotografiert. Im Internet sammelt er seine Eindrücke und vernetzt sich mit „Lost-Placern“ aus ganz Deutschland, also Personen, die demselben Hobby nachgehen. „Für mich ist das ein Abenteuer“, sagt er. Besonders alte Kriegsgeschichten und verlassene Fabrikgelände reizen ihn. „Zu sehen, wie sich die Natur ihre Orte zurückholt, wie die Farbe an den Wänden abblättert, das fasziniert mich.“

Filser scheint sein Hobby professionell zu betreiben: Zunächst informiert er sich über potenzielle „Lost Places“ und stellt sich eine Route zusammen. Damit sich die Fahrt auch lohnt, besucht er mindestens drei Orte. „Dafür fahre ich schon mal zwei Stunden“, erzählt der selbstständige Handwerker. Alte, verlassene Gebäude zu betreten ist aber nicht immer ganz ungefährlich: „Es kann immer Gefahr von oben und unten kommen.“ Deshalb gehöre zu seinem Repertoire neben Kameras, trittfesten Schuhen und Taschenlampe auch immer ein Verbandskasten. Filser betritt, sagt er, nur Orte, die ohne Weiteres zugänglich seien. „Der Erhalt ist mir sehr wichtig, deswegen beschädige ich nichts.“

Einer der spannendsten „Lost Places“ befindet sich gleich neben Augsburg, wie der Hobbyfotograf ausnahmsweise verrät. In Bobingen steht eine verlassene Sprengstofffabrik der einstigen Dynamit Nobel AG, die er schon besucht hat. Auch in der Nähe eines Industriegebiets von Landsberg stünde etwas Ähnliches, das mit der Waffenindustrie aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun habe. Was und wo genau, möchte Filser lieber nicht verraten. Der Besuch dieser Orte sei oftmals nicht legal, deshalb will er auch anonym bleiben. Standortinformationen teilt er am liebsten nur mit Personen, die demselben Hobby nachgehen. Bei ihnen weiß er, dass sie mit Respekt an die Sache herangehen. „Man schützt Lost Places und nimmt nichts mit.“ So lautet die einfache Regel.

Viele Kinderkleider und verstrahlte Uransteine – diese Orte waren merkwürdig

Erwischt worden sei er noch nie, nur eine Wildkamera habe ihn mal gefilmt, allerdings ohne Folgen. „Man geht ein Risiko ein. Das Adrenalin macht aber auch Spaß an der Sache“, gibt der Hobbyfotograf zu. Ob er an den verlassenen Orten auch komische Erfahrungen gemacht habe? Filser erinnert sich: „Einmal war ich auf einem alten Bauernhof. Dort waren lauter Kinderbetten, Kinderkleider und Bilder von Kindern, aber keine Sachen von Erwachsenen – das war sehr komisch.“ Die wohl merkwürdigste Geschichte dürfte aber die mit den Überresten einer alten Uranmine im Schwarzwald sein. Mit einem Geigerzähler ausgestattet habe er abseits eines Weges einen Haufen von Uransteinen gefunden. In der Annahme, dass die Steine keine radioaktive Strahlung mehr aufwiesen, habe er einen davon in seinen Rucksack gepackt. Wie Filser erzählt, habe er erst nach ein paar Tagen zu Hause festgestellt, dass die Steine noch immer eine gewisse radioaktive Betastrahlung abgaben, also die gefährliche und krebserregende Strahlung von Uran. „Seitdem liegt er Stein in einem Stahltresor ein paar Meter von meiner Hauswand entfernt.“

Besonders gerne würde der Augsburger einmal nach Tschernobyl reisen. Das ist die Stadt im Norden der Ukraine, die 1986 wegen einer Nuklearkatastrophe evakuiert wurde und seitdem unberührt blieb. Auch ein verlassener Freizeitpark in Süditalien gehöre zu seinen großen Zielen. Außerdem will er einmal nach Ostdeutschland, dort gebe es viele interessante Bunkeranlagen. Hier in der Region Schwaben scheint Filser eine Nische gefunden zu haben, es gebe kaum Personen, die seinem Hobby nachgehen. „Von Augsburg bis ins Allgäu kenne ich nur acht Leute, und in Augsburg selbst kenne ich bislang niemand weiteren“, sagt Filser. Zu stören scheint ihn das jedenfalls nicht. Verständlich. So bleiben die Lost Places am ehesten auch künftig verlassen.

Die Fotos von Florian Filser sind über Instagram auf der Seite „lost.places.fotografie“ zu sehen.