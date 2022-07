Mann belästigt 23-Jährige sexuell: Die Polizei sucht Zeugen

Ein Mann berührte eine junge Frau Samstagnacht im Intimbereich. Nun sucht die Augsburger Polizei Zeugen.

Eine 23-Jährige war am Samstag gegen 3.10 Uhr vom Bahnhof Haunstetter Straße in Richtung Von-Parseval-Straße zu Fuß unterwegs. In der Von-Parseval-Straße fasste laut Polizeibericht ein bislang Unbekannter unvermittelt der Frau an das Gesäß und berührte sie oberhalb der Kleidung im Intimbereich. Anschließend lief der Mann davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt von der Frau beschrieben: europäisches Aussehen, circa 30 bis 40 Jahre alt, kräftiger Oberkörper, kurze Haare, ohne Bart, kurze dunkle Hose, kurzes dunkles T-Shirt. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und bittet unter Telefon 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (ziss)