Mann erleidet bei rätselhafter Attacke in Oberhausen Schnittwunden

Ein 19-jähriger Mann soll einen 34-Jährigen verletzt haben, möglicherweise mit einem Messer oder einem scharfen Gegenstand. Doch die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Im Bereich des Kühbacher Weges und der Schönbachstraße in Oberhausen ist es am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 34-Jährigen gekommen. Nach Angaben der Polizei erlitt der 34-jährige Mann afghanischer Herkunft eine Schnittwunde an der linken Hand und eine eher oberflächliche Verletzung im Schulterbereich, die anschließend vom Rettungsdienst versorgt wurde. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht.

Polizei sucht nach Gewalttat in Oberhausen Zeugen

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter, den 19-jährigen Mann somalischer Herkunft, gegen 21 Uhr in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft fest, in der er derzeit lebt. Er kam anschließend in den Polizeiarrest. Die genauen Hintergründe der Tat ermittelt aktuell die Kripo Augsburg, die laut Polizei dabei feststellte, dass die Auseinandersetzung möglicherweise ein Vorspiel haben könnte, nachdem offenbar kurz zuvor beide Beteiligten mit der Straßenbahn aus Augsburg kommend in Richtung Gersthofen gefahren und an der Haltestelle "Alpenhof" ausgestiegen sind.

Die Kripo Augsburg bittet mögliche Zeugen, speziell Fahrgäste der Linie 4, die gegen 20 Uhr eventuell verbale Streitigkeiten zwischen dem 19-Jährigen und dem 34-Jährigen mitbekommen haben, um Hinweise unter der 0821/323-3810. (jaka)