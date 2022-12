Mann ohne Fahrschein beleidigt Kontrolleur und spuckt Polizisten an

Ein Fahrgast in der Straßenbahn in Augsburg hat keinen Fahrschein. Als er sich ausweisen soll, reagiert der Mann aggressiv.

Ein 32-Jähriger soll am Dienstag in der Augsburger Innenstadt gleich mehrere Straftaten begangen haben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit einer Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein Kontrolleur überprüfte, ob der 32-Jährige einen Fahrschein dabei hat, konnte er keinen vorweisen. "Als der Kontrolleur ihn deshalb aufforderte, sich auszuweisen, fing der Mann an, den Kontrolleur zu beleidigen", teilt die Polizei mit.

Am Königsplatz wurde der Mann deshalb durch Beamte einer hinzugerufenen Polizeistreife kontrolliert. Doch auch den Beamten gegenüber soll sich der 32-Jährige unkooperativ verhalten haben. Der Darstellung der Polizei zufolge beleidigte er die Polizisten und "spuckte schlussendlich einen der Beamten an". Neben einem Platzverweis, den der 32-Jährige erhielt, wird gegen ihn nun auch wegen Beleidigung und Leistungserschleichung ermittelt. (jaka)