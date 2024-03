Mann ruft bei Polizei an – und droht, Menschen mit Schusswaffe zu töten

Die Augsburger Polizei erreicht ein Anruf, in dem ein 41-Jähriger droht, Menschen mit einer Schusswaffe zu töten. Für ihn endet der Tag im Krankenhaus.

Ein 41-Jähriger hat am vergangenen Donnerstag damit gedroht, Menschen mit einer Schusswaffe zu töten. Wie die Polizei mitteilt, rief sie der Mann gegen 9.50 Uhr an und äußerte entsprechende Drohungen. Beamte eilten zur Wohnung des Mannes in der Hessenbachstraße, trafen ihn dort aber nicht an. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet.

Polizei-Anruf in Augsburg: Mann droht, Menschen mit Waffe zu töten

Wenig später fanden Beamte den 41-Jährigen dann am Königsplatz und nahmen ihn fest. Er hatte keine Waffe bei sich, auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde keine gefunden. Nach Auskunft der Polizei befand sich der 41-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn, unter andrem wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens. (kmax)