Mann zerlegt in Disco in der Innenstadt die Einrichtung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 34-Jähriger in einer Diskothek in der Augsburger Innenstadt randaliert, dabei die Einrichtung beschädigt und sich am Handgelenk verletzt. Bei dem dadurch ausgelösten Polizeieinsatz leistete der 34-Jährige dann Widerstand gegen die Polizeibeamten. Sie fixierten den Mann, der bei deren Eintreffen bereits vor der Disco stand. Dieser sperrte sich jedoch dagegen, versuchte, sich aus der Fixierung zu winden und beleidigte laut Pressemitteilung mehrfach die Beamten, die ihn aufgrund der Handverletzung ins Krankenhaus brachten. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den 34-Jährigen. (gau)

