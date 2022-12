Maria-Theresia-Gymnasium schafft Ort der digitalen Kreativität

Im Makerspace der Schule wird nun digitales Arbeiten mit Laserdrucker, -cutter und -scanner möglich gemacht.

Das Maria-Theresia-Gymnasium (MTG) hat jetzt einen sogenannten Makerspace. Was das genau ist, erklärte Schulleiterin Katja Bergmann bei der Eröffnung: "Es ist ein Machraum, ein Ermöglichungsraum." Dort könnten sich junge Menschen ausprobieren und kreativ sein. Das "moderne Lernen" werde an verschiedenen technischen Geräte vollzogen, die Lehrer Volker Söllner mit Schülerinnen und Schülern des Schulradios und des Wahlkurses Bühnen-Technik vorführte. Durch die Spende einer Privatperson konnten ein Laserdrucker, Lasercutter, Laserscanner, Green Screen und Video- und Fotozubehör angeschafft werden. Mit diesen Geräten könnten die Schüler am "Puls der Zeit" lernen und würden technisch nicht hinterherhinken, so Söllner.

Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg will Raum für Kreativität bieten

Mit dem Lasercutter könne etwa Filz oder Holz exakt geschnitten oder eine Dankeskarte graviert werden. Dank Videozubehör und Green Screen konnten sich die Reporterinnen und Reporter des Schulradios bildhaft in das Nachrichtenstudio der Tagesthemen versetzen und dort ihre Interviews führen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten der Geräte seien in den Schulfächern möglich, die Lehrer würden geschult. Unter anderem Thomas Hauser, Vorsitzender des Fördervereins, Jasmin Fischer, Vorsitzende des Elternbeirats, Marcus Radewahn, Leiter der IT-Abteilung im Schulverwaltungsamt und der ehemalige Schulleiter Jürgen Denzel überzeugten sich von den technischen Möglichkeiten der neuen Gerätschaften. (ziss)