Werner Kaufmann hört auf: Augsburg sucht einen neuen Marktamtsleiter

Der langjährige Chef des Augsburger Marktamts, Werner Kaufmann, verabschiedet sich in die Altersteilzeit. Das Auswahlverfahren für die Nachfolge läuft.

Es ist eine Verwaltungsposition in der Augsburger Stadtverwaltung mit großer Außenwirkung. Der städtische Marktamtsleiter kümmert sich nicht allein um die Belange des Stadtmarktes. Die Führungskraft betreut zudem die Dult, den Plärrer, kleinere Volksfeste in den Stadtteilen und den großen Christkindlesmarkt. Seit April 2011 managt Werner Kaufmann unter anderem den Stadtmarkt. Nun ist für ihn das Ende seiner Berufslaufbahn gekommen. Mitte September verabschiedet sich der 63-Jährige in die Altersteilzeit. Die Stadt macht sich auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin.

21 Bilder Das sind die Händler des Augsburger Stadtmarktes Foto: Lea Binzer, Bernd Hohlen

Wie das Wirtschaftsreferat, in dem die Marktangelegenheiten angesiedelt sind, bestätigt, ist die Bewerbungsfrist mittlerweile abgelaufen. Mehrere Bewerbungen liegen vor. Die Gespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten werden in den nächsten Wochen geführt. Geplant ist, dass die Stelle im ersten Quartal 2022 wieder besetzt werden soll. Kaufmanns Tätigkeit endet Mitte September.

Die vielfältigen Aufgaben des Augsburger Marktamtsleiters

Der städtische Marktamtsleiter ist Ansprechpartner für die Händlerinnen und Händler des Stadtmarkts. Zugleich führt er die Abteilung Marktwesen mit 15 Mitarbeitern. Dies hört sich nach einer überschaubaren Größe an. Kaufmann hat allerdings einen anderen Blick darauf: "Ich kümmere mich mit meinen Kollegen um insgesamt 80 Händler, die derzeit am Markt vertreten sind." 70 Beschicker sitzen in den beiden Hallen oder haben Stände in den Gassen des Marktes. Deutlich kleiner ist der Teil der Händler, die sich am Bauernmarkt verteilen. Der Marktamtsleiter ist gefragt, wenn unter anderem ein Stabwechsel ansteht und ein Stand neu zu vergeben ist. (möh)

