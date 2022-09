Augsburg

vor 16 Min.

Marktsonntag – ein wichtiger Tag für Geschäftsleute und Gastronomen

Der Marktsonntag in Augsburg Oberhausen ist ein wichtiger Tag für den Stadtteil, an dem sich Vereine und Unternehmen präsentieren können.

Plus Zum 30. Mal wurde in Oberhausen die Ulmer Straße zwischen Bahnhof und Wertachbrücke gesperrt und in eine Einkaufsstraße verwandelt. Warum der Marktsonntag für den Stadtteil so wichtig ist.

Von Fridtjof Atterdal

Ein wenig erinnerte der Festumzug zum Marktsonntag in Oberhausen an die legendären Faschingsumzüge, wie es sie seit Jahren in der Stadt nicht mehr gibt. Musikanten, eine Kutsche, amerikanische Luxuskarossen und Traktoren mit Honoratioren sowie Politiker, die Königstreuen und historisch Gekleidete zogen am Sonntagmittag über die gesperrte Ulmer Straße zwischen Oberhauser Bahnhof und Wertachbrücke, warfen Bonbons und Süßigkeiten, die von Kindern aus der am Straßenrand wartenden Menge begeistert aufgesammelt wurden. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand der Oberhauser Marktsonntag im Gefolge des Herbstplärrers wieder statt – zum 30. Mal, wie Organisatorin Hannelore Köppl nicht ohne Stolz mehrfach betonte. Für den Stadtteil ist der Marktsonntag ein wichtiges Ereignis, das abgesehen von fröhlichen Menschen vor allem den Geschäftsleuten und Gastronomen ein großes Anliegen ist.

