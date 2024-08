Massenschlägerei mit Fußballfans vor Bar endet mit drei Verletzten

Vor einer Bar in der Augsburger Innenstadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 1.30 Uhr mehrere Fußballfans vor einer Kneipe am Barthshof in Streit. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dabei auch eine Flasche geworfen, die eine 24-Jährige traf. Die Frau wurde leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zogen sich ein 29-Jähriger und eine 23-Jährige zu.

Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Bar in Augsburger Innenstadt mit Fußballfans

Nach bevor die Polizei eintraf, flohen mehrere Beteiligte. Die bislang unbekannten Täter sollen allesamt männlich sein, kurze Haare und weiße T-Shirts getragen haben, eines davon vom FC Augsburg. Die Inspektion Mitte hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-2110 entgegen. (kmax)