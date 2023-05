Augsburg

Ab jetzt zahlen Autofahrer bei Verstößen in der autofreien Maxstraße

Plus Wer ohne Erlaubnis in die Fußgängerzone in der Augsburger Maxstraße fährt, wird mit 50 Euro verwarnt. Von Anwohnerseite kommt Kritik am Verkehrsversuch.

Von Jörg Heinzle, Stefan Krog

Die nördliche Maximilianstraße entwickelte sich am Sonntag zum Magneten für Passanten und Passantinnen in der Innenstadt: Am Nachmittag waren die Tische der Außengastronomie, aber auch die neuen Sitzbänke in der versuchsweisen Fußgängerzone gut gefüllt. Manche Passantinnen und Passanten spazierten demonstrativ auf der Hauptachse der Fahrbahn, die für den öffentlichen Nahverkehr und für Radelnde nach wie vor freigegeben ist, für Autos aber inzwischen großteils gesperrt ist.

Nachdem die Stadt in den ersten Tagen der neuen Regelung seit 1. Mai ein Auge zudrückte, wird es für Autofahrer, die sich nicht an die neuen Regeln halten, teuer. Zunächst habe der städtische Ordnungsdienst bei Verstößen nur informiert, sagte Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Nun würden auch Bußgelder verhängt.

